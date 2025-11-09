大相撲九州場所の番付発表後に現役引退を決め、年寄「北陣」を襲名した元小結遠藤の北陣親方（３５＝本名・遠藤聖大）が９日、福岡市内のホテルで会見を行った。

桃色のはかま姿で登場した北陣親方は「現役を引退し年寄北陣として後進の指導にあたります。長らくたくさんの応援をしてくださり、ありがとうございました」と挨拶した。

北陣親方は「まだ実感はありませんが、これから感じていくのかな」と語った。そして「もう一度土俵に戻るつもりでリハビリしていましたが、その中で気持ちが変わってきた。師匠からは『良く頑張った。お疲れ様』と言ってもらった」と経緯を語った。

家族には「いつも一緒に決めてきました。家族は『いいね』と言っていました」と語った。１２年半の土俵人生を「たくさんの方に応援をいただき、本当に幸せな相撲人生でした」と話した。

巧みな技術とセンスで土俵を沸かせ、ざんばら髪のまま幕内にスピード昇進。端正な顔立ちでＣＭに起用されるなど、当時は不祥事等で低迷していた大相撲人気の回復に貢献した。

そんな人気力士も現役終盤は満身創痍（そうい）で悲壮感を漂わせながら相撲を取り、今年夏場所は東前頭１１枚目で９勝６敗と勝ち越したのを最後に、両膝を順に手術を受け２場所連続で休場。１２年守った関取から幕下へ番付を下げた今場所前に引退を決断した。

北陣親方は「ケガした以上、手術をせずにうまく付き合っていくしかない。覚悟はしていましたが、当時からいっぱいいっぱいでした。悔いは一切無い。いっぱいいっぱいやりました」とすがすがしい表情で語った。

遠藤は日大でアマチュア横綱に輝き、１３年春場所で幕下１０枚目格付け出しで初土俵を踏んだ。関取となった同年名古屋場所は１４勝１敗で新十両優勝を果たし、翌秋場所では史上最速となる所要３場所での新入幕を果たした。三賞６回、金星７つ。幕内成績４８０勝４８２敗７３休。生涯７５場所で幕内６９場所、十両４場所、幕下２場所。