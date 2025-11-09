【ジャンボマシンダー 勇者ライディーン】 2026年3月発売予定 価格：24,200円

内側から空気を吹き込んで膨らませて金型に沿った中空の製品を作る「ブロー成形」によって生産される巨大フィギュアシリーズ「ジャンボマシンダー」シリーズの第4弾として、「勇者ライディーン」がラインナップ。そのサンプルが「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」に展示中だ。

「ジャンボマシンダー 勇者ライディーン」。2026年3月発売予定。価格は24,200円

全高約600mmを誇る巨大フィギュア「ジャンボマシンダー」シリーズ。昨年7月に発売された「マジンガーZ」を皮切りに、現在まで3種類が発売され、子どもの頃にあこがれを持っていた大人を中心に人気を集めている。

当時の商品をスキャンして起こした造形でライディーンを再現

今回発売が決定した「ジャンボマシンダー 勇者ライディーン」は、マジンガーZとはまた違う、ライディーンならではの流麗なフォルムを再現しつつ、オリジナルギミックを備えての登場となる。腹部や脚の左右にある意匠は、当時シールだったものを塗装と成形色で再現。腹部から発射される「ゴッド・ミサイル」の発射口は、ゴッド・ミサイルが露出していない状態を表現するためのカバーパーツも付属している。

腹部にセットして発射できるゴッド・ミサイル。こちらは今回新たにデザインされたものだ

左から当時と同形のゴッド・ミサイルと発射口を塞ぐためのカバー

腕の左右に装備された武装は、当時のものよりもダイナミックなものとなり、右腕の大型の盾「ゴッド・ブロック」は劇中に近いイメージの形状、サイズ感となり先端に備わる「ゴッド・ブレイカー」がスプリングで飛び出すギミックを内蔵。左腕の「ゴッド・ゴーガン」は矢の「ゴーガンアロー」の発射ギミックとともに、発射と同事に弓の両端が展開するアクションを楽しめる。この左腕は、当時の形状を再現する無可動のものも付属し、どちらで飾っても楽しめる仕様だ。

本体に合わせたサイズとなったゴッド・ブロック。当時品は手首と同じぐらいの小さなサイズだった

ゴッド・ゴーガン装備の左腕は交換が可能。こちらは発射ギミック内蔵のもの

ゴッド・バードに変形時の目となる側頭部の意匠も再現

魂ウェブ商店の公式販売ページでは、、2026年に新たなシリーズ展開を思わせるようなメッセージが提示されていて、このヴェルビンはその筆頭となるようだ。今後の展開にも注目しておこう。

新規のギミックにより、飾るだけでなく触って楽しむこともできるようになったこの「ジャンボマシンダー ライディーン」。現在一般店頭にて予約を受付中だ。

(C)東北新社