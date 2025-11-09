一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を11月9日正午から10日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと料金一例は、グランドニッコー東京 台場（2名素泊まり）が19,764円から、浅草ビューホテル（同）が19,740円から、ホテルJALシティ札幌中島公園（同）が8,930円から、たびのホテル石狩（同）が9,213円から、ホテルインディゴ箱根強羅（同）が45,900円から、名古屋プリンスホテルスカイタワー（同）が19,135円から、ホテルインディゴ犬山有楽苑（同）が21,000円から、ホテルエルセラーン大阪（同）が13,572円から、ホテルモントレ福岡（同）が12,608円から、HIYORIオーシャンリゾート沖縄（同）が20,278円から、ノボテル沖縄那覇（同）が10,494円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。