

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した麻倉瑞季





11月10日（月）発売『週刊プレイボーイ47号』の表紙＆グラビアに登場した麻倉瑞季（あさくら・みずき）。なんだか、どんどんかわいくなっていく。ルックス、スタイルは洗練され、その存在感はより大きくなっていた。太陽の下、気持ちよすぎるグラビア！

【写真】洗練されたスタイルの麻倉瑞季

＊ ＊ ＊

【テンション上がるプール撮影】

――白濱美兎さん、花咲楓香さんの巨乳3人で初表紙！ 今回は沖縄ロケでした。

麻倉 複数人の組み撮影は『週刊ヤングマガジン』のミスマガジン2022の撮影以来。今回、沖縄でおふたりと初めて会ってすぐに撮影だったんですが、人見知りなので実はめちゃめちゃ緊張していました。

――すぐに打ち解けていたように感じたけど。

麻倉 いやいや、内心はそんなことなかったです（笑）。でも美兎ちゃんは人懐っこくてかわいかったですし、花咲さんも本当に優しくて。3人の撮影では風が強かったり、いろいろありましたが、みんなでケアしながら和気あいあいと撮影することができました。

――表紙が決まったときの心境はどうでした？

麻倉 最初はビックリしました。3人って聞かされて、どういう感じになるんだろうって。私、初めての表紙は週プレさんって決めていたんですよ。ずっとお世話になっていて、今回で6回目のグラビア撮影。ようやく念願がかないました。

――体形管理はどうしてました？

麻倉 もともとカラダづくりはしていたんですが、そこからさらに頑張って2、3kg体重を落としたんですよ。撮影2日前くらいから断食もしていたから、ロケ初日の夜に食べさせてもらったステーキとロブスター、おいしくて本当に幸せでした（笑）。あと、胸だけではなくて、お尻も鍛えていたからバックショットも見てもらいたいです。

――食事制限もしていた？

麻倉 日常的に食事には気を使っていて、ごはんの前に必ずもずくを食べるようにしています。血糖値が上がりすぎなくて、食べすぎを防いでくれるらしいんですよ。だから今、家の冷蔵庫はもずくだらけになっています（笑）。

――好きな食べ物は？

麻倉 おすし！ いろんなメニューがあるので、くら寿司が大好きなんです。何か頑張ったことがあったときは、ご褒美的に行くようにしています。

――今回のグラビア撮影で印象的だったことは？

麻倉 沖縄だったこともあり、外の撮影が多かったですよね。特に印象的だったのは岩場の撮影シーン。私の雰囲気と岩場って相性がいいと思っているんです。今回はピンクの衣装だったので、次はもっと大人びたカッコいい系の水着でも撮ってみたいです。

あと私、今回のロケで改めて思ったのが、やっぱり自然が好きなんだなってこと。高校3年生のときに不登校だったことがあって、お母さんが海にしょっちゅうドライブで連れていってくれたんですよ。それ以来、自然が大好きに。

――今回に限らずですが、プールや水辺を見るといつもテンションが上がっていますよね。

麻倉 もともと肌に何かをまとっているのが好きじゃないんです。水の中に入っているときって、洋服を着ていないじゃないですか。その解放感が心地よくて、リラックスできるんですよね。

――休日は何をしていますか？

麻倉 今、美容を頑張っていて、カラダや肌のメンテナンスに時間を使っています。トレーニングの成果でカラダのラインがきれいになってきて、美に対するモチベーションが上がってきていて。食費にお金をかけるより、美容のほうがいいよねっていうマインドになってきました。

――最後に今後の目標は？

麻倉 やっぱり一番は写真集を出したいです。今回、週プレさんの表紙を飾れて自信がついたので、次はソロの表紙もぜひ！ そのためにも、胸のサイズは落とさずにカラダをもう少し絞っていきたい。週プレさんのソロ表紙を目標に頑張ります！

あとは、舞台やドラマなど演技系も挑戦していきたいです。私、セリフ覚えがいいのが特技なので、もっと表現力をつけていけたらと思っています！

スタイリング／伊井田礼子 ヘア＆メイク／萩村千紗子

●麻倉瑞季（あさくら・みずき）

2002年4月11日生まれ 長崎県出身

身長150cm B98 W62 H90

趣味＝推し活、ゲーム

特技＝朗読、分析、裁縫

○「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれる。ニュース番組『ABEMA Prime』（ABEMA）でコメンテーターを務めるなど、マルチに活躍中！

公式X【@mizuki_asakura_】

公式Instagram【@mizuki_asakura_】



麻倉瑞季デジタル写真集『気持ちよすぎた』 撮影／前 康輔 価格／1100円（税込）







花咲楓香、麻倉瑞季、白濱美兎デジタル写真集『おっぱいといっしょ』 撮影／桑島智輝 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／前 康輔