デビュー年を駆け抜けた花咲楓香。大型ルーキーとしてあらゆる誌面を席巻した花咲楓香（はなさき・ふうか）がエースへと成長し、11月10日（月）発売『週刊プレイボーイ47号』の表紙＆グラビアに帰ってきた！ 沖縄の日差しの下、ちょっぴり大人な表情をのぞいてみよう。

【ファイターズのスケジュールが私のスケジュールです！】

――今回は3人組での表紙撮影でした。聞いたときはどう思いましたか？

花咲 最初はおふたり（麻倉さん・白濱さん）と私が肩を並べていいのかなって感じで、うれしいって気持ちよりも心配とか戸惑いのほうが強かったですね。実際にお会いしたらやっぱりスタイルもいいし、かわいいし......よけい緊張しちゃいました（笑）。

――撮影はどうでしたか？

花咲 これまで事務所の先輩たちと大勢での撮影はあったんですけど、同じ事務所だから躊躇（ちゅうちょ）せずくっつけるというか。今回おふたりとは初めましての撮影だったので、お互いに「すみません、くっついていいですか......？」みたいな（笑）。でもだんだんとほぐれていって、自然な雰囲気で撮影できたと思います。

――そういえば実は砂浜が苦手だったんですよね？

花咲 そうなんです。私、足の裏がすごく弱くて、サンゴとか石とかを踏むのを耐えられなくて......。それこそ足つぼマッサージとかは本当に無理。全身マッサージでも足裏はパスしてもらうくらい。

だから裸足で海に入ることって私にとってはかなりチャレンジングなことで......。でも入れないなんてわがままも言っていられないので頑張りました！

――次はマリンシューズを用意します！ 個人の撮影ページでお気に入りの衣装はありましたか？

花咲 全部気に入っているんですけど、私の中で三角ビキニは胸の形を一番キレイに見せてくれると思っているので、海で着たオレンジの水着がお気に入り。

あとここだけの話、この夏の撮影会で三角ビキニの形に日焼けしてしまって......。その痕（あと）が見えてしまわないか心配だったんですけど、ちょうど同じサイズ感の水着だったからキレイに隠れて安心したっていうのもあります（笑）。

――最近ハマっていることといえばやっぱり野球？

花咲 そうですね、推しの（日本ハム）ファイターズの年間スケジュールに合わせて私のスケジュールを組むくらいにはハマってます！ ファイターズの遠征に合わせて地方での撮影会を入れてもらったり（笑）。

――年間100試合観戦が目標だとか？

花咲 今年は70試合いかないくらいしか見られなかったんですけど、休みがあれば野球観戦一択の生活です。

――野球にそこまでハマったきっかけは？

花咲 きっかけはおじいちゃんが野球中継のチャンネルを変えてくれなかったことですね（笑）。

最初は嫌でリモコンの取り合いとかしていたんですけど、なんとなく見ているうちに選手の名前を覚えて、ルールを覚えて、気がついたらハマっていました。地元が北海道なので、自然とファイターズを応援するようになったんです。

――そういえばロケ中に離島を見て一番テンションが上がっていたのも野球ネタでしたよね？

花咲 伊江島ですね。ファイターズの選手が1月に自主トレをする島なんです。撮影の休憩中に、自分が沖縄のどこらへんにいるんだろうってマップで確認したら伊江島が近くて、おぉ！と（笑）。まだ行ったことはないので、近いうちに行ってみたいですね。

――野球場でグラビア撮影をしたことはありますか？

花咲 河川敷のグラウンドでは撮影したことあるんですけど、野球場と呼べる場所ではまだ撮影したことないのでやってみたいです！ あとは動物とのグラビア撮影もしてみたいです。動物がいるとそれだけで笑顔になれるので自然な表情を出せるかなって。

――では最後に目標を教えてください。

花咲 もっともっとグラビアを頑張って皆さんに知ってほしいです。そして次は週プレで単独表紙を飾れたらうれしいな！

スタイリング／阿嘉遥菜 ヘア＆メイク／淡路美里（POIL）

●花咲楓香（はなさき・ふうか）

2001年9月30日生まれ 北海道出身

身長160cm B90 W56 H85

特技＝裁縫、料理 趣味＝野球観戦

○昨年「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」で最優秀セールス賞を受賞。今年9月、キューティーハニーシリーズのメディアミックスプロジェクト「キューティーハニーNova」の公式コスプレイヤーに就任するなど、活躍の場を広げている。野球愛も変わらず、年間100試合観戦が目標。夢の始球式も近い！

