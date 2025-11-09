【速報】兵庫・斎藤知事「コメントすること　これからも差し控えていきたい」　N党・立花容疑者の逮捕後　記者の囲み取材で言及

元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで、警察は政治団体・NHKから国民を守る党の党首・立花孝志容疑者を逮捕しました。立花氏逮捕が報じられたあと、兵庫県の斎藤元彦知事が記者の囲み取材に応じ「コメントすることはこれからも差し控えていきたい」などと言及しました。



警察によりますと、「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）は、自身が立候補した選挙の街頭演説などで竹内英明元兵庫県議について「警察の取調べを受けているのは多分間違いない」などと発言し竹内元県議の名誉を毀損した疑いが持たれています。



