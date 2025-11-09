「アートだよ」山田涼介、圧巻ビジュアルのモデルショットにファンもん絶！ 「芸術品」「色気ダダ漏れ」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは11月6日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。
【写真】山田涼介、圧巻ビジュアルのモデルショット！
30日発売のグローバルファッションマガジン『MAPS』の日本版と韓国版で表紙を飾る山田さんのモデルショットを披露しています。顔のアップやスーツ姿、ビビットな水色のファージャケット姿など、さまざまな衣装に身を包み、圧巻のビジュアルが際立つ写真ばかりです。
この投稿にファンからは「どれもお顔が天才です」「美しすぎる」「世界一ビジュ」「眼福すぎる、、」「ルーブル美術館に飾ろうね」「尊い」「アートだよ（笑）」「これはやっばい」「色気ダダ漏れ」「芸術品」「オフショ販売して欲しい」と称賛の声が寄せられています。
ファンからは「自撮りの、この破壊力…」「頬が赤いお顔もキュートで大好き」「酔ってもお顔が崩れず、素敵です」「ちょっとお顔が赤いのも可愛すぎます…！！」「なんでそんな可愛くてカッコイイ？」「はー天使ありがとうございます」「ほんとに顔がかっこいいやばい」「良いね無限」「いきなりインスタ開いたらイケメンでてきてびっくりしました！」「寿命のびた」と称賛の声が相次いで寄せられました。
(文:福島 ゆき)
山田さんは「MAPSの韓国版日本版共に、表紙を飾らせていただきました。いつもと違う環境の中での撮影は、とても刺激的で楽しかったです。是非興味を持っていただけたら、、写真はその時のアザーカットです 発売は11月30日です」と日本語と韓国語でつづり、6枚の写真を投稿。
10月20日の投稿では、ワイングラスを手にほろ酔いの自撮りショットを投稿している山田さん。ほんのり赤い顔半分のアップ写真ですが、何気ない自撮り写真でも圧巻のビジュアルが隠せません。
