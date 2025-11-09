鈴木紗理奈「国会答弁を書いている官僚の子が友だちでいる」…“一番しんどい”こと代弁
タレントの鈴木紗理奈が、9日生放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、高市早苗首相の働き方に言及した。
【画像】橋下徹氏、維新国会議員の意識改革が必要と言及
首相就任後初の衆院予算委員会に対し、高市首相は未明の3時ごろから答弁準備をしたという。これに対し、さまざまな意見が寄せられている。
鈴木は「国会答弁を書いている官僚の子が友だちでいる」と明らかにし、「何が一番しんどいって言ったら、質問が遅いのが一番しんどいって言っていました」と証言。「野党が質問をだすのがギリギリになる。ギリギリになったらそこから調べないかん」などとし、「朝3時っていうのは結局質問が遅いからこうなっている」と述べた。
爆笑問題・太田光は「ギリギリまで状況がわからないわけだから」と、ギリギリまで質問を考えたい野党側の事情にも触れた。
