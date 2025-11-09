『ばけばけ』佐野史郎、大阪刑務所で一日刑務所長「貴重な経験でした」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）で島根県知事・江藤安宗を演じる佐野史郎が8日、大阪刑務所（堺市）で行われた「第36回 関西矯正展」にゲスト出演し、一日刑務所長を務めた。
【写真あり】相関図に"超重要キャラ"の姿が！ ネット「遂に…」
佐野は開会宣言や会場視察、ミニトークショーなどを行い、ドラマの枠を超えて“知事”としての務めを果たした。
■コメント
刑務所を見学したのはもちろん初めてでしたし、こんな機会はほとんどないですから、貴重な経験でした。やはり俳優のさがなのか、刑務所の空気に身体が反応するというか、覚悟を決めないといけないという感じがしましたね。
『ばけばけ』で演じている江藤安宗はトキとヘブンが出会うきっかけを作る、水先案内人のような役ですから、その重みは松江の人間としても感じていました。
ヘブンを松江に呼んだあとはそのまま出てこなくてもおかしくないなと思っていたのですが、この先も意外と出番があります。特に娘のリヨが登場したあとは、島根を教育県にするために外国人を受け入れようとする知事としての一面のほかに、娘のこととなると全然うまくいかない父親としての面も出てきます。
『ばけばけ』はまだまだ続きますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。
