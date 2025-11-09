「チューナーレステレビならNHK受信料はいらない」という妹。わが家も買い替えたいですが、あとで“まとめて請求”されないですか？ 本当に払わなくて大丈夫でしょうか？

チューナーレステレビとは？

テレビ放送を視聴するためのチューナーを搭載していないテレビのことを、「チューナーレステレビ」といいます。

地上波やBS放送、CS放送などのテレビ放送を視聴するためには、テレビ信号を受信・変換するチューナーが必要です。一般的なテレビにはチューナーが内蔵されており、アンテナを接続するだけでテレビを視聴できます。

しかし、チューナーレステレビはこの機能をあえて搭載しておらず、テレビ番組は受信できません。代わりに、インターネット環境があれば、YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスを利用できます。

そのため、チューナーレステレビは「テレビは見ないけれど、動画配信サービスを大きな画面で楽しみたい」という人から人気を集めています。



チューナーレステレビはNHKの受信料が不要？

NHKの受信料を支払う必要があるのは、「NHKの放送を受信できる設備」を設置した場合です。NHKの公式ホームページでは、具体例として以下の設備が挙げられています。



・テレビ

・テレビチューナー付きパソコン

・ワンセグ

・テレビチューナー付きカーナビゲーションシステム

チューナーレステレビもテレビの一種ではありますが、テレビ放送が受信できないため、NHKの受信料を支払う必要はありません。



チューナーレステレビでNHK以外の番組のみ視聴する方法はある？

Tverなどの見逃し配信サービスを利用すれば、チューナーレステレビで直近や過去の放送回を視聴することは可能です。また、一部の番組に限られますが、リアルタイム配信に対応している場合もあります。



チューナーレステレビでも受信契約が必要なケース

チューナーレステレビに買い換えても、以下のような場合にはNHKの受信契約が必要です。



「NHK ONE」を利用する場合

NHKでは、「NHK ONE」というインターネットサービスを提供しています。

NHK ONEの利用には、NHKの受信契約が必要です。そのため、チューナーレステレビでNHK ONEを利用する場合は、受信料を支払わなければなりません。

なお、NHKの受信機を設置せず、インターネットサービスのみを利用する場合は、「地上契約」の料金となります。NHKの地上契約の受信料は、図表1のとおりです。

図表1

2ヶ月払い額 2200円 6ヶ月前払い額 6309円 12ヶ月前払い額 1万2276円

日本放送協会 NHK受信料の窓口を基に筆者作成



テレビ以外の受信設備がある場合

テレビでNHKを視聴できなくても、パソコンやカーナビゲーションシステムなどにチューナーが搭載されている場合は、受信設備があるとみなされます。テレビをチューナーレスに替えても、これらの受信設備がある場合は受信契約が必要なので注意しましょう。



チューナーレステレビを設置する場合の注意点

チューナーレステレビを設置する場合は、以下の2点に気をつけてください。



安定的なインターネット環境が必要

チューナーレステレビでコンテンツを視聴するためには、インターネット環境が必須です。自宅のインターネット環境が不安定な場合は、視聴に支障が出る可能性もあります。

また、非常時の情報獲得手段がインターネットに限定されるため、大きな災害などでインターネットが不通になると、必要な情報を集めにくくなるでしょう。



各種サービスの契約・登録は別途必要

チューナーレステレビで動画配信サービスを視聴するためには、それぞれのサービスに登録・契約しなくてはなりません。YouTubeやTverなどは無料で利用できますが、NetflixやU-NEXTなどは別途料金がかかるため、事前に確認してください。



まとめ

チューナーレステレビはNHKの受信設備に当てはまらないため、受信料を支払う義務はありません。ただし、チューナーが搭載されたパソコンやカーナビゲーションシステムなどテレビ以外の受信設備がある場合や、NHKのインターネットサービスである「NHK ONE」を利用するには、受信契約の対象です。

チューナーレステレビではYouTubeやNetflixなどが楽しめますが、それぞれ別途登録・契約が必要な点にも注意しましょう。



出典

日本放送協会 NHK受信料の窓口

日本放送協会 NHK受信料の窓口 新規の契約

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー