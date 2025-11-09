【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ マイティーストライクフリーダムガンダム 最終決戦 Ver.】 2026年4月発送予定 価格：29,700円 プレミアムバンダイ販売商品

劇場用映画「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」より、「ストライクフリーダムガンダム弐式」が「プラウドディフェンダー」を装備した「マイティーストライクフリーダムガンダム」の最終決戦仕様を立体化した「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ マイティーストライクフリーダムガンダム 最終決戦 Ver.」が11月30日までプレミアムバンダイにて予約を受付中だ。

「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」のクライマックス、ブラックナイトスコードカルラとの決戦でダメージを受けたマイティーストライクフリーダムの姿を「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞」で立体化したのがこのアイテムだ。

ストライクフリーダムガンダム弐式にプラウドディフェンダーが合体した姿がこのマイティーストライクフリーダムガンダムだ

元々は別売りで発売された「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式」と「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ プラウドディフェンダー」をセットにし、新規造形のダメージパーツやダメージを表現するマーキングなどを備え、最終決戦の姿を再現している。ダメージの表現は腹部の傷や切断されたレール砲、ビームシールドを失った右腕などに及び、こうした状態の機体がアクションフィギュアとして立体化されるのはかなりレアなことではないだろうか。

腹部ビーム砲の傷、切断されたレール砲などを各所にダメージを再現

かすれたマーキングもダメージを表現している

対艦刀フツノミタマ、ビームシールド、ディスラプター発射時のアンテナなど、各種武装のほか、ラクスのミニフィギュアも付属。頭部横に設置することで、クライマックスシーンを再現できる仕様だ。

対艦刀フツノミタマは、パース付き形状のものも付属している

予約締切は2025年11月30日23時となる。購入を迷っている人は、ストア店頭でその姿を眺めて考えてみるのもいいかもしれない。

(C)創通・サンライズ