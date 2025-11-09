森脇梨々夏、“ピュアすぎる”と言われることが「人生にスゴいなんか…重い…」
タレントの森脇梨々夏（23歳）が、11月7日に放送されたバラエティ番組「なすなかにしのゲームキングダム」（BS11）に出演。“ピュアすぎる”と言われることが「人生にスゴいなんか…重い…」とぼやいた。
今回、ゲストの森脇は、「ご存知の“ピュアすぎるアイドル”森脇梨々夏ちゃんで〜す」と呼び込まれ、「ねぇ、ちょっとこれホンマにイヤ！ “ピュアすぎる”で入って来るの恥ずかしいじゃないですか」と文句を言いながら登場。
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の企画で“ピュアすぎる”と話題となり、主にZ世代を中心に人気急上昇中のため、今回の番組でも“ピュアすぎるアイドル”という紹介になったが、森脇は「めっちゃ有り難いんですけど…」とした上で、「“ピュアすぎる”っていうのが人生にスゴいなんか…重い…」「なんか撮られて『こいつピュアじゃないんじゃ』みたいなの書かれるのを恐れてて…こんな紹介するから…」とコメント。
番組MCのお笑いコンビ・なすなかにしは「面倒くさいんで、お引き取りを…」と言ってスタジオを笑わせた。
今回、ゲストの森脇は、「ご存知の“ピュアすぎるアイドル”森脇梨々夏ちゃんで〜す」と呼び込まれ、「ねぇ、ちょっとこれホンマにイヤ！ “ピュアすぎる”で入って来るの恥ずかしいじゃないですか」と文句を言いながら登場。
番組MCのお笑いコンビ・なすなかにしは「面倒くさいんで、お引き取りを…」と言ってスタジオを笑わせた。