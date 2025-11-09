◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

最終ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため競技中止が決定し、５４ホールの短縮競技となった。第３Ｒ終了時に首位で並んだ日米通算１１勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、２０歳ルーキーの荒木優奈（Ｓｋｙ）によるプレーオフで決着をつける。

最終日は早朝から雨が降り続く中、日米両ツアーの７６人がプレー。だが、雨は次第に激しさを増し、グリーンに大量の水がたまるなど、プレー続行は厳しい状況となった。同１０時５７分に中断が決まり、選手はクラブハウスへ引き上げた。午後０時５８分に競技中止が決まった。

中断時点で最終組は４番を終え、畑岡は通算１６アンダーの首位。２０歳ルーキー・荒木優奈（Ｓｋｙ）は１打差２位につけていた。国内メルセデス・ランク首位の佐久間朱莉（大東建託）は通算１４アンダーの３位、米ツアー２週連続優勝を狙う山下美夢有（花王）は１３アンダーの４位でプレーしていた。

２人によるＰＯは天候が回復次第、１８番でＰＯを実施する。