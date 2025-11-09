

林芽亜里

林芽亜里が9日、都内で「林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026 CELESTINE」発売記念イベントに臨んだ。先立って行われた取材会では、今月5日に20歳の誕生日を迎えたことを祝して誕生日ケーキがサプライズで用意され「ハッピー度が増し増し」と大喜び。

本作は、モデル・女優として活躍する林芽亜里の活動10周年を記念したカレンダーフォトブック。タイトルにもなった天然石の一種「celestine」の「癒やしの効果」にちなんで「一冊をみて下さった方の癒やしの一冊になったら」

撮影は、韓国の釜山で実施。初めての韓国。「とにかくご飯が美味しかったです。私食べることが好きで最初はセーブしようと思ったんですけど、美味しそうな食べ物をみたら止まらなくなって」とにっこり。

”等身大の今”をさらけ出したメモリアルな作品。お気に入りとして選んだものも素の自分を捉えたもの。「雑誌など色んな媒体では見せてこなかった素の自分が表現できているカットで、ほぼノーメイク、リラックスして撮影したカットなので素の自分が見せられていると思います」

「non-no」専属モデルとして同世代女子の熱い支持を集めながら、放送中のドラマ「推しの殺人」に出演するなど、女優としても注目を集める。20歳の目標として挙げたのは…「一人旅に出てみたいです！」