non−no専属モデルで女優の林芽亜里（20）が9日、都内で10周年記念カレンダーフォトブック「林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026 CELESTINE」（株式会社 KADOKAWA）発売記念イベントを開催し、囲み取材に応じた。

タイトル「celestine（セレスティン）」の由来は、空のように青く透き通り、花火の原料としても使用されている同名の天然石。韓国・釜山で撮影した等身大のショットが多数収録されている。

5日に20歳の誕生日を迎えた林。イベント冒頭ではサプライズでケーキを手渡され、「ハッピー度がより増し増しになりました」と満面の笑みで喜んだ。

釜山では韓国グルメに大いに癒やされたという。好きな食べ物を問われると「私がこの世で一番迷ってしまう質問なんです」と頭を悩ませつつ、「生もずく」。ほぼ毎日食べるほどのハマりっぷりで、現在は5袋ほどストックしている。「今、私のおうちの冷蔵庫にあるのは沖縄県産の生もずく。それをお味噌汁に入れたり、ポン酢で食べたり、ふりかけかけて食べたり。いろんな食べ方ができるので、すごくおすすめです」と生もずくへの愛をさく裂させた。