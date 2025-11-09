「わー‼木の実ナナさん‼」79歳女優犁廚靴屬螢轡腑奪鉢瓩話題！古谷一行さん訃報に号泣から3年、度重なる骨折も…「お顔が見られて嬉しー」の声
「ナナさんお元気でよかったです」
ドラマ「あぶない刑事」(日本テレビ)などで知られる女優・木の実ナナ(79)の最新姿が話題になっている。
シンガー・ソングライターの曾我泰久が木の実の最新ショットをインスタグラムに投稿。「久しぶりに木の実ナナさんのおうちに遊びに行きました〜」とつづり、写真をアップした。もこもことしたピンク色の上着にメガネをかけ、曾我とほほを寄せ笑顔でうつっている。 この投稿に「わー‼ナナさん‼とても嬉しい‼」「久し振りに相変わらずチャーミングなナナさんのお顔が見られて嬉しー」「ナナさん♡とてもチャーミング♡」「お元気でよかったです〜(泣)古谷さんお亡くなりになって以降お見かけしない日が続いていたので安心しました」などの声が寄せられていた。
木の実は2022年、ドラマ「混浴露天風呂連続殺人」シリーズ(テレビ朝日)で共演し、公私で親交があった俳優・古谷一行さん(享年78)の逝去にショックで泣き崩れたことを所属事務所が明かしていた。2015年に左大腿骨、23年には骨盤を骨折している。