申請書提出後、取材に応じる東浜

写真拡大

　ソフトバンクの東浜巨投手（35）が9日、国内フリーエージェント（FA）権の行使を表明した。この日、みずほペイペイドーム（福岡市）内の球団事務所を訪れ、申請書を提出した。

　2023年からの3年契約が今季で満了。国内FA権は同年に取得済みで、通算76勝を誇る生え抜き右腕が熟考の末に行使を決めた。

　13年目の今季は7試合に登板して4勝2敗、防御率2・51。登板数こそ満足いくものではなかったが、1イニングあたりに許した走者数を示すWHIPは1・08（32回⅓、被安打30、四球5）で、2軍では0・86（78回、被安打55、四球12）と安定感ある投球を続けてきた。

　シーズンの最終盤にはプロでは初めて中継ぎに本格挑戦。日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第5戦は5番手で登板し、8回の1イニングを三者凡退に封じた。阪神との日本シリーズでもブルペン待機するなど、起用の幅を広げることに努めた。

　東浜は3球団競合の末にドラフト1位で13年にソフトバンクに入団。1年目から先発として頭角を現し、5年目の17年には自己最多の16勝で最多勝のタイトルを獲得した。通算180試合に登板して76勝46敗、防御率3・30。

　今季の推定年俸は1億5000万円で、補償が必要なBランクと見られる。球団は「宣言残留」を認めており、登板機会を求める右腕の去就に注目が集まる。

東浜巨の年度別成績

年度　登板  勝  敗   防御率
2013　  5　  3　1　2・83
2014　  7　  2　2　3・82
2015　  6　  1　2　4・82
2016　23　  9　6　3・00
2017　24　16　5　2・64
2018　17　  7　5　3・32
2019　  7　  2　2　6・37
2020　19　  9　2　2・34
2021　14　  4　4　3・70
2022　23　10　6　3・11
2023　17　  6　7　4・52
2024　11　  3　2　3・38
2025　  7  　4　2　2・51