ソフトバンクの東浜巨投手（35）が9日、国内フリーエージェント（FA）権の行使を表明した。この日、みずほペイペイドーム（福岡市）内の球団事務所を訪れ、申請書を提出した。

2023年からの3年契約が今季で満了。国内FA権は同年に取得済みで、通算76勝を誇る生え抜き右腕が熟考の末に行使を決めた。

13年目の今季は7試合に登板して4勝2敗、防御率2・51。登板数こそ満足いくものではなかったが、1イニングあたりに許した走者数を示すWHIPは1・08（32回⅓、被安打30、四球5）で、2軍では0・86（78回、被安打55、四球12）と安定感ある投球を続けてきた。

シーズンの最終盤にはプロでは初めて中継ぎに本格挑戦。日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第5戦は5番手で登板し、8回の1イニングを三者凡退に封じた。阪神との日本シリーズでもブルペン待機するなど、起用の幅を広げることに努めた。

東浜は3球団競合の末にドラフト1位で13年にソフトバンクに入団。1年目から先発として頭角を現し、5年目の17年には自己最多の16勝で最多勝のタイトルを獲得した。通算180試合に登板して76勝46敗、防御率3・30。

今季の推定年俸は1億5000万円で、補償が必要なBランクと見られる。球団は「宣言残留」を認めており、登板機会を求める右腕の去就に注目が集まる。

東浜巨の年度別成績

年度 登板 勝 敗 防御率

2013 5 3 1 2・83

2014 7 2 2 3・82

2015 6 1 2 4・82

2016 23 9 6 3・00

2017 24 16 5 2・64

2018 17 7 5 3・32

2019 7 2 2 6・37

2020 19 9 2 2・34

2021 14 4 4 3・70

2022 23 10 6 3・11

2023 17 6 7 4・52

2024 11 3 2 3・38

2025 7 4 2 2・51