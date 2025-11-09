＜速報＞日米共催大会は悪天候で最終R中止 畑岡奈紗、荒木優奈がプレーオフへ
＜TOTOジャパンクラシック 最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の最終ラウンドは悪天候によるコースコンディション不良の影響で、午前10時57分から競技中断。再開は困難と判断され、午後0時58分に最終ラウンドの中止が決まった。
【写真】グリーンに水たまりができました
第3ラウンド終了時点のスコアと順位が最終成績となる。首位に並んだ畑岡奈紗と荒木優奈のプレーオフ（18番パー5繰り返し）は午後2時30分スタートを予定している。トータル14アンダー・3位に2週連続優勝がかかる山下美夢有。トータル12アンダー・4位に佐久間朱莉、トータル11アンダー・5位には鈴木愛が入った。古江彩佳、岩井千怜、馬場咲希はトータル7アンダー・10位タイ。昨年覇者の竹田麗央、勝みなみはトータル6アンダー・21位タイ、岩井明愛と吉田優利はトータル5アンダー・27位タイだった。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2224万円）。優勝者には31万5000ドル（約4836万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
