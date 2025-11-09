静岡県静岡市清水区の中心街を盛り上げようと、11月9日、清水駅前銀座商店街で世代を問わずに楽しめる市民参加型のイベントが開かれました。

【写真を見る】「清水スマイルデイ」清水駅前銀座商店街で市民参加型イベント初開催 グルメにスポーツ体験で地域の魅力を再発見＝静岡市清水区

清水駅前銀座商店街で初めて開催されたのは、清水の魅力を多くの人に知ってもらうためのイベント「清水スマイルデイ」です。

会場には、地元の飲食店など15店舗が出店し、さまざまなグルメが味わえるほか、地元のプロスポーツチームによる体験ブースも設置されました。

スポーツエリアでは、清水エスパルスや、ベルテックス静岡など地元を代表する6チームが登場。

訪れた人たちは、体験や交流を通して地域の魅力を再発見していました。

＜参加者＞「全部楽しかったです。（シュートが）入った。うれしかったです」

＜参加者＞「このイベントをまたやってもらえたらうれしいです。楽しいので」

イベントは、11月9日午後4時まで行われています。