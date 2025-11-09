元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が9日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版で、日本維新の会・藤田文武共同代表（44）が税金還流疑惑を報じられたことについて言及した。

赤旗は、藤田氏側が2017年6月〜24年11月に自身の公設第1秘書の会社に約2000万円を支出し、その会社が同秘書に年720万円の報酬を支払っていたと報道。約2000万円のうち9割以上は公金からの支出だとも指摘した。藤田氏はSNSで「恣意的な記事」と反論していたが、4日の会見でも「法的にはどこから切り取っても適正だ」などと主張している。また赤旗に対しては今後、質問を受けない旨を伝え、記者名の入った名刺を一部が塗りつぶされた状態でSNS上に公開した。

この問題をめぐり藤田氏を批判している橋下氏。出演者で同局解説委員の後藤俊広氏は「橋下さんにおたずねしたいんですけど。かなり厳しいことを言っているひとつの背景には、維新の中の、大阪と国会議員の東京との、かなり摩擦があると聞いています。地元の大阪のほうの意見を代弁している、そういう部分もあるんじゃないでしょうか？」と質問した。

橋下氏は「大阪と東京との摩擦というよりも、僕と維新の摩擦じゃないでしょうか？維新のメンバー、僕のことを“あいつだけは日本から放り出せ”ぐらいで怒り狂ってますよ」とコメント。「でも僕は今、メディア側の立場なので、維新であろうがどこの政党であろうが。今回の件に関しては、藤田さんにも吉村さんにも連絡したらおかしくなっちゃうからね。僕はメディアから、“おかしい”と言い続けます」と宣言した。