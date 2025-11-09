◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止となった。競技は54ホールに短縮され、優勝争いは第3ラウンドを終えて通算15アンダーで並んでいた畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）と荒木優奈（20＝Sky）によるプレーオフで決着をつけることになった。

この日は小雨が降る中、午前9時37分に予定通りスタート。首位で出た畑岡が1番で1・5メートルのバーディーパットを決めて単独首位に抜けだし、4番を終え通算16アンダーまで伸ばした。

首位タイで出た荒木は1番で4メートルのバーディーチャンスを決めきれずパー。続く2番でボギーを叩くが、4番でバーディーを決めて通算15アンダーの2位。4位で出た佐久間朱莉（22＝大東建託）は4番を終えた時点で2つ伸ばし、通算14アンダーで3位に浮上していた。

1打差3位で出た山下美夢有（24＝花王）は2番でボギーを叩き通算13アンダーの4位に順位を落としていた。

午前10時57分に中断となり、選手はクラブハウスに引き揚げ再開を待った。しかし、コンディションが回復せず午後0時58分に中止が決まった。

プレーオフは天候が整いしだい、18番ホールで実施する。