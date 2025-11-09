タレント・清水ミチコ（65）が8日深夜放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。モノマネしたある大物アーティストから呼び出された過去を明かした。

“元祖モノマネ女王”清水に、MC・加藤浩次は「モノマネをやって怒られたことはないですよね」と質問。「ないことはないですよ。多少はあったりしますけど、まあ小さいヤケドですよ」と返答した。

詳細を求められた清水は「長渕剛さんのモノマネをしたことがあって。その時に事務所の方からお電話があって、“清水さんに剛本人がお会いしてお話があると言っています”って。怖かった…。“2週間後に国際フォーラムでライブがあるのでいらしてください”って言われて、それで行って、お話ししたんです」と回想した。

長渕からは「見たよ、オマエのモノマネ」と言われたという。「“あれは古い俺。だけど今、コンサート見てくれたよね。新しい俺のこと分かってくれた？”って。“もちろんです！”って言って」と即答したと明かし、笑わせた。

さらに長渕からは「新しい俺をどんどんやってくれよ」と言われたという。共演陣は長渕の寛大な対応に「良い人」と安どした。

清水は「良い人なんですよ！CDやカレンダーをいっぱいくださって。ハートを持って行かれました」とハッピーエンドを報告していた。