◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

最終ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため中断を経て、中止が決まり54ホールの短縮競技となった。

優勝者決定はプレーオフに持ち越しとなったが、3位以下の成績は第3ラウンド終了時の順位で確定。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は通算12アンダーで4位に入った。

佐久間は105ポイントを獲得し、通算2431・11ポイントとし、メルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）との差を642・27ポイントに広げ、次戦の伊藤園レディース（14日開幕、千葉・グレートアイランドC）で初の年間女王戴冠が決まる可能性が出てきた。

佐久間は4月のKKT杯バンテリン・レディースでのツアー初優勝を皮切りに今季4勝を挙げている。2週前のNOBUTA GROUPマスターズGCレディースでは2位に11打差をつけて完全優勝を飾った。

この日は最終組の1つ前でスタート。1番でバーディー発進。2番で短いパーパットを外したが、3番パー3でバウンスバック。4番でも2・5メートルを決めて連続バーディーを奪い3位に浮上。5番のバーディーパットを打った時点で中断となった。