世田谷２４６ハーフマラソン（読売新聞社など後援）が９日、東京駒沢オリンピック公園発着コースで行われ、山口翔輝（創価大）が１時間１分４６秒の大会新記録で優勝した。

ポール・クイラ（ＪＲ東日本）が同タイムの２位となり、佐藤愛斗（青学大）が１時間１分５７秒で３位に入った。

山口は１週間前の全日本大学駅伝で最長区間の最終８区（１９・７キロ）を走り、区間６位の力走でシード圏内の７位を確保。しかし、「前半がちょっとリズムを作りきれず、守りに行く走りになってしまった」と悔いが残り、課題クリアのために今回のハーフ出走を決めた。

レースでは序盤から先頭集団を引っ張ると、残り３キロ付近からクイラとの一騎打ちに突入。ゴール地点の競技場内に入った時点では先行を許したが、懸命のラストスパートでフィニッシュ直前にクイラを差しきり、「箱根駅伝に向けて大きく弾みになる。この経験を発揮して、いい走りができるようにしたい」と喜んだ。

前回の箱根駅伝ではルーキーながら山上りの５区を任され、区間１０位と奮闘。今季はハーフで１時間１分台の好走を連発する次期エース候補は、２度目の箱根出走に向けて「５区でのリベンジでもいいですし、その他の区間でも十分な勝負ができると思う。また練習を積み上げて、さらにステップアップしていきたい」と意気込んだ。