津軽の「じっちゃ」になりたくて…けれど「青森の方言が話せない」絶妙な雰囲気演じた小野武彦　

青森県つがる市を舞台にした映画「じっちゃ！」（千村利光監督）が公開中だ。

東京から地方にＩターンして、地域の魅力を発信しようと奮闘する女性の姿を描いた作品で、主人公を温かく迎え入れる祖父、泰助をベテラン、小野武彦＝写真＝が演じている。

ゆき（中村静香）は、泰助が住んでいるからという理由だけで、つがる市に移住し、市役所の観光・ブランド戦略課で働き始める。仕事に打ち込む一方で、地元出身でない泰助がつがる市に定住するようになった過去を知るようになる。

つがる市の市制施行２０周年を記念した映画で、のどかな田園風景や岩木山などが映し出される。小野は「雪との闘いをはじめ、四季があって、おいしいものがあっていいですねっていうのとは違う厳しさが、青森にはあると思う。ただ、いったん古里を離れても、岩木山を見ただけで、故郷に帰ってきたと実感できる。そういうものが大事なんでしょう」と話す。

８３歳の小野自身は東京生まれだが、妻は福島県の出身で、「実家の周りには果樹農家が多く、僕にとっては第二の古里」という。それでも、「福島で育って、住んでいないと、やっぱり地元の人というわけにはいかない」とも。泰助も「津軽の人になりたかったけど、ちゃんとした青森の方言が話せない」が、「青森で淡々と生活し続けて、何年もたってしまったという雰囲気が出れば」との思いを込め、演じた。

現実には東京の一極集中が進み、「映画のように若者が地方に戻ってくるのは、口で言うほど簡単でない」と感じている。しかし、「一極集中を是正し、地方が活力を取り戻すにはどうしたらいいか、をちょっと考えるきっかけに、この映画がなってくれれば」と期待している。