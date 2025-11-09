アニソン界のレジェンド、影山ヒロノブがバースデーを記念したビルボードライブ・ツアー決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニソン界の“レジェンド”として世界中から熱狂的な支持を集めるシンガー・ソングライター、影山ヒロノブのビルボードライブ・ツアーが決定した。

1977年にロックバンド、LAZYのボーカル“ミッシェル”としてデビュー。1981年にバンドが解散し、現名義でソロデビューして以降、数々のアニメソングを歌い、アニメ『ドラゴンボールZ』主題歌「CHA-LA HEAD-CHA-LA」は、日本音楽史に残る名曲として幅広い世代に親しまれている。

また、アニソン界を代表する実力派シンガーたちによって結成されたユニット、JAM Projectではリーダーを務めるほか、アコースティック・スタイルで全国津々浦々を巡るなど、還暦を超えた現在もバイタリティあふれる活動を継続中。

今回は65歳のバースデーを祝う記念すべきステージで、その不朽の歌声を至近距離で味わってほしい。

●ライブ情報影山ヒロノブ BIRTHDAY LIVE 20261st stage：“All I see is you”2nd stage：“I’ll be your moonlight tonight”

【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）

2026/2/18（水）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00

【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）

2025/2/20（金）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00

メンバー

影山ヒロノブ（Vo）

須藤賢一 (Key)

松尾洋一(Gt)

村上聖(Ba)

岩田“ガンタ”康彦(Dr)

ステファニー(Cho)

チケット料金 ※飲食代金別

【横浜】

DXシートDUO 23,300-（ペア販売）

DXシートカウンター 11,100-

S指定席 11,100-

R指定席 10,000-

カジュアルセンターシート 10,600-（1ドリンク付）

カジュアルサイドシート 10,000-（1ドリンク付）

【大阪】

BOXシート 23,300-（ペア販売）

S指定席 11,100-

R指定席 10,000-

カジュアルシート 10,000-（1ドリンク付）

発売日

2025/11/7（金）21:00〜11/14（金）23:59＝『HIGHWAY STAR CLUB』先行抽選（e+）

2025/11/19（水）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

2025/11/26（水）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）

＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。

＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。

＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、

ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照）

公演に関するお問い合わせ

ビルボードライブ横浜：0570-05-6565

〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5 丁目57 番地2 KITANAKA BRICK＆WHITE 1F

ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722

〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2

関連リンク

ビルボードライブ公式サイト

https://www.billboard-live.com/

影山ヒロノブオフィシャルサイト

http://airblanca.com/