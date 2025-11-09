アニソン界のレジェンド、影山ヒロノブがバースデーを記念したビルボードライブ・ツアー決定！
アニソン界の“レジェンド”として世界中から熱狂的な支持を集めるシンガー・ソングライター、影山ヒロノブのビルボードライブ・ツアーが決定した。
1977年にロックバンド、LAZYのボーカル“ミッシェル”としてデビュー。1981年にバンドが解散し、現名義でソロデビューして以降、数々のアニメソングを歌い、アニメ『ドラゴンボールZ』主題歌「CHA-LA HEAD-CHA-LA」は、日本音楽史に残る名曲として幅広い世代に親しまれている。
また、アニソン界を代表する実力派シンガーたちによって結成されたユニット、JAM Projectではリーダーを務めるほか、アコースティック・スタイルで全国津々浦々を巡るなど、還暦を超えた現在もバイタリティあふれる活動を継続中。
今回は65歳のバースデーを祝う記念すべきステージで、その不朽の歌声を至近距離で味わってほしい。●ライブ情報
影山ヒロノブ BIRTHDAY LIVE 2026
1st stage：“All I see is you”
2nd stage：“I’ll be your moonlight tonight”
【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）
2026/2/18（水）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）
2025/2/20（金）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
メンバー
影山ヒロノブ（Vo）
須藤賢一 (Key)
松尾洋一(Gt)
村上聖(Ba)
岩田“ガンタ”康彦(Dr)
ステファニー(Cho)
チケット料金 ※飲食代金別
【横浜】
DXシートDUO 23,300-（ペア販売）
DXシートカウンター 11,100-
S指定席 11,100-
R指定席 10,000-
カジュアルセンターシート 10,600-（1ドリンク付）
カジュアルサイドシート 10,000-（1ドリンク付）
【大阪】
BOXシート 23,300-（ペア販売）
S指定席 11,100-
R指定席 10,000-
カジュアルシート 10,000-（1ドリンク付）
発売日
2025/11/7（金）21:00〜11/14（金）23:59＝『HIGHWAY STAR CLUB』先行抽選（e+）
2025/11/19（水）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2025/11/26（水）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。
＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、
ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照）
公演に関するお問い合わせ
ビルボードライブ横浜：0570-05-6565
〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5 丁目57 番地2 KITANAKA BRICK＆WHITE 1F
ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722
〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2
関連リンク
ビルボードライブ公式サイト
https://www.billboard-live.com/
影山ヒロノブオフィシャルサイト
http://airblanca.com/