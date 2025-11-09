【ふたりエスケープ 第6話】先輩の提案で福井へ 熱く語るほど夢中なものとは？
【モデルプレス＝2025/11/09】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）の第6話が、8日に放送された。
【写真】乃木坂46冨里奈央、岩本蓮加に密着
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩）と「限界漫画家」（後輩）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
「プロの無職」である先輩と限界漫画家の後輩は2人暮らし。金沢ルーレット旅でオムライスを堪能した2人。翌日「今日はわたしに付き合え」と、お手製の計画表まで作った先輩の提案で福井県を訪れる。
「恐竜にはロマンがある！」と熱く語る先輩の一番のお目当ては恐竜博物館（FPDM）。そんなメインイベントの前に、2人は福井名物のソースカツ丼を食べに行き…。
・「素の2人が出てて尊い」
・「最高の癒やし」
・「蓮加ちゃんの涙が美しすぎる」
「ふたりエスケープ」最新話はTVerにて無料配信中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46冨里奈央、岩本蓮加に密着
◆岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩）と「限界漫画家」（後輩）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
◆「ふたりエスケープ」第6話あらすじ
「プロの無職」である先輩と限界漫画家の後輩は2人暮らし。金沢ルーレット旅でオムライスを堪能した2人。翌日「今日はわたしに付き合え」と、お手製の計画表まで作った先輩の提案で福井県を訪れる。
「恐竜にはロマンがある！」と熱く語る先輩の一番のお目当ては恐竜博物館（FPDM）。そんなメインイベントの前に、2人は福井名物のソースカツ丼を食べに行き…。
◆「ふたりエスケープ」視聴者から反響続々
・「素の2人が出てて尊い」
・「最高の癒やし」
・「蓮加ちゃんの涙が美しすぎる」
「ふたりエスケープ」最新話はTVerにて無料配信中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】