「なぜ俺は嫌われてるんだ？」義母が夫を憎んだ真実とは？
「なぜ、俺はこんなに嫌われてるんだ…？」主人公・翔太は、愛する妻・美織とその間に生まれた子どもたちのため、献身的に尽くす優しい夫。しかし、彼の最大の悩みの種は、妻の母（義母）から向けられる、底知れぬ敵意と冷たい態度でした。
義母が産後の手伝いに来てくれた最終日、妻の提案で一緒に食事をするのですがー…
失礼なレベルで夫を拒否する妻の母…。
物語が進むにつれて、妻・美織は、夫を苦しめる母に対して「なぜそこまで嫌うのか？」とついに直接問い詰めます。
なぜ、義母は夫を憎むのか？
嫁姑問題、育児、そして夫婦の絆。多くの要素が絡み合いながら、この物語は家族の形、そして親子の間に存在する見えない「呪縛」について深く考えさせます。
義母の「嫌い」の真相と、その後の家族の未来を、確かめてみませんか？
＞＞【まんが】俺が妻の母に嫌われている理由
(ウーマンエキサイト編集部)
