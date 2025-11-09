◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 エキシビション（９日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

グランプリシリーズ第４戦のＮＨＫ杯閉幕から一夜明けた９日、女子を制した坂本花織（シスメックス）が取材に応じた。大会２連覇でＧＰファイナル進出（１２月、名古屋）を決め「ショートもフリーも（今季）自己ベストを更新できて、フランス大会で悔しかった部分がＮＨＫ杯でリベンジできたので。すごくいい試合でした」と振り返った。

ＳＰ、フリーともに１位。フリーと合計点では今季世界最高得点をマークした。ＧＰ第１戦のフランス大会では、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）に敗れたが日本女王の貫禄。熱戦の２日間を終え「試合が終わって緊張感もなくて、すごくホッとして。ちょっと眠たいというのもある」と、前夜とは一変おだやかな表情を見せた。

２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考で重要な位置づけとなるＧＰファイナルまで約１か月。３大会連続出場、そして２大会連続メダルを目指すオリンピックに向け気持ちも高まる。今季限りでの現役引退を表明している坂本。「ＧＰシリーズは五輪の選考基準の一つになるので、ファイナルまで行けたのはホッとしている。もう一段階、上を目指していけるように。あと１か月、頑張っていけたら」と意気込みを語った。