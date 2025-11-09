フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦、ＮＨＫ杯から一夜明けた９日、会場の大阪・東和薬品ラクタブドームで女子９位の樋口新葉（ノエビア）が取材に応じた。

右足のけがを抱えながら出場した今大会。ショートプログラム（ＳＰ）ではジャンプのミスが重なり、１０位と出遅れた「ワンダー・ウーマン」を演じたフリーでは１１５・１２点をマークし、順位を上げた。「フリーはいつも通りの感覚のジャンプで良かった」と次週のＧＰシリーズ第５戦、スケートアメリカにつながる演技だったと振り返った。

これまでも力強いプログラムを披露してきた樋口。ＳＰは今季限りでの引退に合わせた「マイ・ウェイ」を演じ、新たな一面を見せた。フリーは再びパワフルな演目を滑った。

「今年、（作曲者の）ハンス・ジマーのコンサートに行ったり縁がある。自分が滑っていてパワーをもらえる。聞いてて力がわき上がってる感覚がある。曲に助けられながら滑っている」

けがをして練習が積めない期間が多い今季。フリー演技後には滑り切れた安堵（あんど）から涙を見せていた。スケートアメリカ、全日本選手権（１２月、東京）と大きな大会が続くが、最後の試合まで曲のパワーを受け、「ワンダー・ウーマン」であり続ける。