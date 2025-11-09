火通りの早さが嬉しい！「豚バラ×白菜」で作るコク旨おかず5選

リーズナブルな白菜を使ったおかず

冬の鍋に欠かせない野菜と言えば、白菜です。冬のこの時期は値段も下がるため、丸ごと買ってもお財布に優しいところが嬉しい。でも、せっかくたくさんあっても、鍋だけではさすがに飽きてしまいますよね。そんなときは、これからご紹介するレシピをチェックしてみてください！きっと役立つことウケアイですよ〜。



白いご飯が欲しくなる5つのラインナップ

今回はピックアップしたのは、家計のお助け食材である豚バラと合わせた白菜のおかず。サッパリ塩味、春雨や豆腐を加えた中華風アレンジ、味噌バター味など、白いご飯が欲しくなる濃いめの味バリエーション。さてあなたはどれから試してみますか？



ニンニク風味でパワーアップ！

サッパリ塩味もクセになる

味の染みた春雨もおいしい

アッサリコクウマ

味噌バター味にハマる人続出！

いかがですか？リーズナブルな豚バラを使ったおかずは、月末が近づいてお財布がピンチ！なんてときにも助かります。なにより、火の通りが早いので、忙しいときに大助かり。あっという間に白いご飯に合うおかずが作れるところもいいですよね。さっそく今晩の夕食に作ってみてください。（TEXT：森智子）