ゆうちゃみ、橋下徹氏からの政治質問に「すごい」回答 仮に知事・市長だったら「業者をどうやって選びます？」
モデル・タレントのゆうちゃみが、9日生放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、日本維新の会・藤田文武共同代表の騒動に絡んだトークで、「すごい」と評される場面があった。
【画像】橋下徹氏、維新国会議員の意識改革が必要と言及
藤田氏の「ビラ発注」について、ゆうちゃみは「正当な金額でやっていた。お金儲けしてるわけじゃないって言ってたじゃないですか。それでもアウトになるんですか？」と、橋下徹氏に聞いた。
橋下氏は「たとえばね、ゆうちゃみさんが知事・市長のときに公金をあずかっています。ビラ作らなきゃいけません。そしたら、業者をどうやって選びます？」と、聞き返した。
これに対して、ゆうちゃみは「ちゃんとルールに基づいて、皆にわかるようにオープンな」と答え、一同から「すごい」と反応。橋下氏も「そう、そう」とうなずいた。
