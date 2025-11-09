元大阪府知事で弁護士・橋下徹氏（56）が9日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。各地で続くクマによる被害についてコメントした。

各地で深刻化するクマ被害に対する対策として、自衛隊は箱わなの運搬や猟友会の会員を輸送するなどの後方支援を始める。また、警察官によるライフル銃での駆除活動が13日から可能となるほか、環境省は自衛隊と警察のOBに対して狩猟免許の取得を呼びかける。

橋下氏は「クマ対策は本来、自治体がやるべきものだと思います」とキッパリ。「僕はクマ被害対策に自衛隊が出ることには反対だというふうに考えています」と強調し、「というのは、やはりいざ国防となった時に、自衛隊は対外的な戦闘員と交戦する。国民を守るは自治体がやらなきゃいけないので、すべて自衛隊に頼っていくのは僕は違うと思うんです」と見解を示した

その上で「ただ今回の秋田県はやっぱり緊急措置として、これは自衛隊に頼らざるを得なかった。（防衛大臣の）小泉（進次郎）さんが派遣したっていうのはやむを得なかったと思うんですが、だけれども、本来は自治体でクマ被害対策をやるべきだということを我々は認識しなきゃいけない」とした。

さらに「ただ、秋田県だけ、岩手県だけ、都道府県単位でやるのは限界ですよ。ですから僕は東北とか関西とか、ちょっと大きい単位でクマ被害対策の部隊をしっかり作っていくべきだと思います」と主張。「そういう中で、警察OBとか、自衛隊OBの皆さんが猟銃、狩猟免許を取ったりとか、警察官がライフル銃を使うことには大賛成。あと猟友会の皆さんにしっかりともう報酬も払わなきゃいけないと思いますね。あんな安い金額で命かけてやってもらうなんて、ちょっと本当申し訳ない。だから、しっかりと大きな単位でクマ被害対策部隊を作ってもらいたい」とした。