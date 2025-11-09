クマの出没が相次ぐなか、富山市では、神通川の河口からおよそ1.5キロの草島で、おととい夜、クマの足跡が確認されています。クマの活動エリアが広がっていることから、市は下流域でもクマに注意するよう呼びかけています。



富山市によりますと、おととい7日午後10時ごろ、富山市草島地内で「クマの足跡とふんがある」と住民から連絡がありました。



きのう午後1時半ごろ、市と猟友会が現地を調査したところ、痕跡は確認できませんでしたが、通報者から提供された写真でクマの足跡を確認しました。





現場は、神通川西側の河川敷で河口からおよそ1.5キロと、今年秋以降では富山市内で最も下流域での痕跡の確認となりました。堤防をはさんで西側には、住宅街が広がっています。富山市は、クマの活動エリアが広がっているとして、山沿いではないからと安心せず、家の周りに生ごみなどを捨てたり、置いたりして引き寄せないよう注意を呼び掛けています。また、クマは明るい場所を避けるので、見通しが悪く暗い場所で行動しないように気をつけたり、クマのふんや足跡を見つけたら、注意して遠くへ離れるなど警戒してください。クマは、朝方や夕方に活発に行動するため、特にこの時間帯に外出する場合は単独で行動しないなど、十分に注意してください。