出会いを求めてマッチングアプリを使う人も多いと思いますが、初デートの段階で「この人無理かも……」と感じた経験ってありませんか？ 特に生理的に受け付けられない部分があると、それ以上関係を築くのは難しいようで……。今回は、マッチングアプリで出会った男性の生理的に無理だった食事マナーの話をご紹介いたします。

食べ方が汚い

「マッチングアプリで出会った男性と、食事に行ったときのこと。食べている途中から、くちゃくちゃ音を立てているのが気になっていたけど、会話に集中しようと思って楽しくおしゃべりをしていました。ただ、彼はパスタを注文したのですが、麺をフォークに巻きつけて勢いよくすすってソースが服やテーブルに飛び散ってしまったのを見たときは、さすがに引きましたね……。しかもなにも気にすることなく食べ進めていて、普段からこんな感じなのだと察しました。

さらに、オニオンフライを手で掴んで、私に食べさせようとしてきたのにはゾッとしましたね。それまでも手で掴んで食べて、油まみれの指を舐めているのを見てたから、拒否しましたけど。こんな細かいことを気にしていたら結婚なんてなかなかできないのかもしれないけど、食べ方って大事ですよね……」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 食べ方が汚い人と一緒にいるのは苦痛でしかありませんよね。結婚したら食事をする度に気になってしまうため、食べ方マナーがなっていない人とは付き合わないほうが自分のためかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。