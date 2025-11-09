甘酢にごま油の香りをきかせたレンチン簡単副菜「もやしとわかめの甘酢あえ」
【写真を見る】財布の紐をしめたいなと思ったら！ もやしでコスパ抜群ボリュームおかず
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■甘酢にごま油の香りをきかせて
もやしとわかめの甘酢あえ
1人分：31kcal
塩分：0.3g
■【材料（2人分）】
もやし…1/2袋（約125g）
カットわかめ…大さじ1
A〈大きめのボウルに混ぜる〉
・酢…大さじ1・1/2
・砂糖…大さじ1/2
・ごま油…小さじ1/2
・塩…少々
■【作り方】
1 もやしとわかめをざるに入れてさっと洗い、水けをきる。
2 1を耐熱皿に広げ、ラップをかけて1分30秒レンチン（600W）する。ざるにあけて粗熱をとり、Aに加えてあえる。
料理／小林まさみ、撮影／邑口京一郎
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』