甘酢にごま油の香りをきかせて


【写真を見る】財布の紐をしめたいなと思ったら！ もやしでコスパ抜群ボリュームおかず

いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■甘酢にごま油の香りをきかせて

もやしとわかめの甘酢あえ

もやしとわかめの甘酢あえ（料理・小林まさみ、撮影・邑口京一郎）


1人分：31kcal

塩分：0.3g

■【材料（2人分）】

もやし…1/2袋（約125g）

カットわかめ…大さじ1

A〈大きめのボウルに混ぜる〉

・酢…大さじ1・1/2

・砂糖…大さじ1/2

・ごま油…小さじ1/2

・塩…少々

■【作り方】

1　もやしとわかめをざるに入れてさっと洗い、水けをきる。

2　1を耐熱皿に広げ、ラップをかけて1分30秒レンチン（600W）する。ざるにあけて粗熱をとり、Aに加えてあえる。

料理／小林まさみ、撮影／邑口京一郎

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』