有機栽培に取り組む92歳のおじいさんは言う。「“ありがとう”って言いながら育てとると、野菜が応えてくれるっちゃ」。言葉という「目に見えない力」は自然界にも伝わり、さまざまな影響を与えている。

“陽気なドクター”こと石内裕人医師が、長年実践してきた「5つの言葉の習慣」を紹介。今すぐに始められる心に優しい習慣ばかりですので、ぜひお試しください。

※本記事は、石内裕人著『病が逃げ出す「見えない力」』より、一部を抜粋編集しました。

小さなことにくよくよしない

健康で長生きする秘訣は、毎日の生活の中に隠れています。

私が漁師や農家の方々から学んだのは、自然と調和し、1日1日を大切に生きることの大切さです。特に海や田畑で働く方々は、80歳、90歳を超えても元気で長寿の方が多いのです。その理由を皆さんにご紹介します。

漁師の方々は、毎日海に出て魚を獲ります。魚が獲れれば喜び、獲れなければ落ち込むこともあります。海が荒れた時は命がけで陸に戻ることもあるそうです。

そんな厳しい環境の中で、「小さなことにくよくよせず、今日を精一杯生きる」という姿勢が、彼らの健康を支えているようです。

実際に、80歳を超えても船に乗っている方は、「健康診断は受けるけど、毎日を大切に生きることが一番」と話します。この「1日を全力で生きる」生き方が、心と身体の元気を保つ秘訣かもしれません。

自然と共生し、前向きに努力する

農家の方々も自然と深く関わっています。

ある92歳の農家の方は、有機栽培にこだわり、土の力を信じて野菜や米を育てています。農薬を使わず、栄養たっぷりの土で育てた野菜は、害虫にも負けることなく、大きく元気に育つそうです。

彼は「どんなことがあっても、まだまだ素晴らしい野菜をたくさん作るぞ」と意欲にあふれておられます。

農業は、収穫までの計画を立てて、毎日作物を観察し、水や肥料の世話を絶やさず行なう大変な仕事です。猛暑や台風など、自然の試練にも立ち向かわねばなりません。せっかく手塩にかけて作物を育てても、台風が来て全滅してしまうこともあります。

しかし、彼らは自然とはそういうものだと理解していて、それだけに、無事に収穫できた年は、心から感謝を捧げます。この「自然と共生し、前向きに努力する」姿勢が健康長寿につながっているのでしょう。

私はその方の言葉が今でも忘れられません。

「作物はね、人間の言葉を聞いちょるよ。『ありがとう』って言いながら育てとると、野菜が応えてくれるっちゃ」

私にはこれが単なる比喩ではなく、彼の言葉が野菜の命と共鳴しているように思えるのです。言葉という目に見えない力は自然界にも伝わり、影響を与えるのでしょう。

また、ある93歳の男性は「仕事をして、腹いっぱいご飯を食べる。それが元気の秘訣」と笑顔で話します。

海が荒れた日は命がけで陸に戻り、作物が全滅してもまた翌年に向けて種を蒔く──。私が漁師や農家の方々から学んだのは「自然にゆだねる心」と「執着しない強さ」でした。

自然を敬い、毎日を大切に全力で生きる──。このシンプルな生き方が、漁師や農家の方々に長寿が多いカギなのです。

毎日の暮らしの中で、心を穏やかに保ち、健康で幸せに過ごすためには、日々の「言葉の習慣」がとても大切です。ここでは私自身が長年実践してきた5つの習慣を皆さんにもご紹介いたします。

どれも特別な道具や知識はいりません。今日からすぐにでも始められる、心に優しい習慣ばかりです。

心を整える「はじまりの言葉」

朝。1日のスタートには、まず自分の心に優しく語りかける「はじまりの言葉」を持ちましょう。目覚めたときに「今日も元気に過ごせますように」「また1日頑張って」と、自分に向かって一言つぶやくだけでも心が整います。

私は毎朝、家の神棚に手を合わせて、「今日も健康に過ごせますように」と、願いの言葉を唱えています。さらに心を整えるために『般若心経』を声に出して読んでいます。たった1分ほどの時間ではありますが、このルーティーンが私の心の土台を作ってくれています。

皆さんもご自分に合った「はじまりの言葉」を見つけて、毎朝の習慣にしてみてください。

自分をほめる「優しい対話」

人は時に、誰にもわかってもらえないような孤独を感じることがあります。そんなときこそ自分自身との「優しい対話」を大切にしましょう。1日の終わりには、ぜひ自分をほめる言葉をかけてあげてください。

「今日もよく頑張ったね」

「少し疲れたけど、ちゃんとやり遂げたね」

「落ち込んだけど、気持ちを立て直した自分はえらい」

孤独を感じたときほど、この「自分への言葉かけ」は力を発揮します。人は誰よりも自分自身の言葉に癒やされるのです。このような「自分ほめ」の習慣が心を癒やし、明日への元気を育ててくれます。

感謝と共感を伝える言葉

誰かに「ありがとう」と伝えることは、心の健康を促進します。「ありがとう」は世界で最も強力な言霊の1つです。言葉に出さなくても、「ありがとう」と心の中で思うだけでも効果があります。

たとえば、職場や家庭で「あなたのおかげで助かりました」「その気持ち、よくわかりますよ」などと声をかけると、相手の励みにもなりますし、自分の心も温かくなります。

毎日1つでも多くの「感謝」や「共感」の言葉を誰かに届けることを意識してみてください。

等身大の自分を愛することが大切

弱い自分も「私の一部」として受け入れる

診療中、患者さんからネガティブな言葉を聞いたとき、私は「そんなこと言っちゃダメですよ」とすぐに否定するのではなく、「そんなふうに思うこともありますよね」「それだけ今、おつらいんですね」と寄り添うようにしています。

なぜなら、患者さんの言葉を否定しなければ、患者さん自身が、吐いた弱音を「自分の一部」として受け止めることができるからです。

私自身も、自分の中にある迷いを見つめて、それを医師である自分の一部として認めています。弱い自分も認めてこそ、患者さんへの共感力が高まると私は信じています。

ユング心理学では「シャドー」というのですが、自分の見たくない側面を受け入れることで、人はより成熟した自己（セルフ）へと成長していくとされています。ネガティブな自分もポジティブな自分も「私」という人間の一側面、どちらも真実です。

どちらも否定せず、どちらも裁かず、両方とも受け入れ、抱きしめる──。そんな等身大の自分を愛することが大切なのです。それができて初めて、私たちの心は自由になれるのです。

自分の存在そのものを肯定する言葉

自分にも「ありがとう」

自分自身に「ありがとう」と感謝することは、単なる感謝を越えて、自分の存在そのものを肯定することへとつながります。





そして、ポジティブな自分だけではなく、ネガティブな自分にも「よく頑張ったね」「あのとき経験した苦しさが、今の優しさにつながっているんだね」と声をかけましょう。

自分への「ありがとう」は癒やしの言葉です。

夜、眠る前にその日の出来事を振り返り、自分に向かって「ありがとう」とつぶやいてみましょう。もし嫌なことがあったとしても「今日はこんなことがあったな」と起こった出来事をただ事実として受けとめ、「この経験にも感謝します」と、そっと祈るのです。

「なんでそんなことになったのか」と失敗の原因を振り返ったり、反省したりする必要はありません。ただ「ありがとう」と言う。それだけで心が軽くなっていきます。

眠る前の小さな習慣が、深い安らぎをもたらしてくれるはずです。

（石内 裕人 ： 医師／石内医院院長）