皆さんは自宅で音楽を楽しむとき、どんなデバイスを使っていますか？

イヤホン、ヘッドホン、スピーカー、さまざまな選択肢があることでしょう。もし音楽を楽しむ際に、光も加わったらさらに楽しいと思いませんか？

音と光で幻想的な空間を自宅で実現できてしまう。そんなアイテムとしてお勧めしたいのが、オーディオブランド harman/kardon（ハーマン・カードン）から、11月13日より発売される全方位型ワイヤレスBluetoothホームスピーカー「Aura Stidio 5（オーラ スタジオ 5）」。

こちらのアイテムは前作までの高いデザイン性を踏襲しながらも、新しくプロジェクションライトを搭載することにより、音に加えて光も楽しむことができるようになっています。

光の設定もたくさん

Image: harman/kardon

ライティングの設定をさまざまに変えることができるのも、このスピーカーの特徴。

波紋や桜、宇宙など、自然を表現した5つのライティングテーマで、部屋や気分に合わせた演出をすることができます。

Image: harman/kardon

また、「Harman Kardon ONE」アプリに対応し、明るさやライティングパターンなど細かい設定も簡単に操作可能です。

Image: harman/kardon

壁や天井が鮮やかに彩られることで、さらに音楽を楽しむことができそう。

音もしっかり高品質

Image: harman/kardon

音質ももちろんハイクオリティになっています。3ウェイスピーカーが奏でる自然で豊かなサウンド。サブウーファーが響かせる重低音。専用ツイーターと6基のフルレンジドライバーは、楽器やボーカルの細部まで鮮やかに表現します。

また、独自の「Constant Sound Field」技術により、部屋中に音を広げることで、どこにいても上質なサウンドを楽しむことが可能です。

さらに、AuracastTMに対応したharman/kardon製品およびJBLスピーカーと連携することで、音楽を複数同時に再生することもできるとのこと。

Aura Stidio 5があれば、光の演出で音楽の時間をさらにワンランク上のものにすることができるのではないでしょうか。メーカー直販価格は4万6200円となっています。

Source: harman/kardon