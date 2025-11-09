“豪邸すぎる”滝沢眞規子、自宅のリアルな裏側を公開「散らかってても絵になる」
3児の母でモデルの滝沢眞規子が7日、自身のインスタグラムを更新。「YouTubeの裏側」を公開した。
【写真】「散らかってても絵になる」滝沢眞規子“豪邸”のリアルな裏側
滝沢は自身のYouTubeやインスタグラムでたびたび自宅を紹介しており、その様子が“豪邸すぎる”と話題になっている。
この日の投稿では、撮影している自宅の裏側を披露。「汚い」と紹介する部屋には、箱や衣類などが散らばって置かれている様子がうかがえる。
「出して撮って片付けてを1人黙々と繰り返してます。こういう時はお喋りをする踏ん張る力が抜けてしまうし時間が無駄になるので無言でやるのがポイントです 無の境地です」と明かし、「私の休日はだいたいこんな感じ。まだまだ他にもあるので一旦ハンバーガーが食べたいですw」とおちゃめにつづった。
滝沢の努力がにじむ写真に、ファンからは「いつもこうして準備してくださっているのですね」「ショップ開店前みたい」「リスペクトです」「散らかっていても何故か絵になります」「大きい家」「広いお家って、散らかってるって感じないからすごい」など、温かい声が寄せられている。
