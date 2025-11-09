ACEes深田竜生、編集長・大倉忠義にしょんぼり顔「さびしかった」
SUPER EIGHTの大倉忠義、ACEesの深田竜生、関西ジュニアの西村拓哉が9日、『Zessei』写真展記者会見に登壇。深田が、撮影時のエピソードを披露した。
【写真】西村拓哉＆深田竜生も登壇！大倉忠義が編集長に
大倉の編集長としての仕事ぶりを問われた深田は「最高でした。（表紙を撮影した）LAに来てくださったり、ロケハンに行ってくださったり、助かりましたし、気持ちよく撮影させていただきました」と感謝の思いを伝えた。
一方、道枝駿佑との撮影については言いたいことはある様子。「道枝くんとの撮影にも大倉くんがわざわざ来てくださったんです。最初に道枝くん、その後、僕（深田）だったんです」と状況を説明し、「道枝くんの撮影が終わったら、帰っちゃってさびしかったです。見てほしかったです」としょんぼり。「スケジュール的にお忙しかったと思いますが、さびしかったです」と訴えた。
そんな深田に大倉は「おったんですけど」ととぼけつつ、「スケジュールが重なっちゃって。表紙で付き添えるので、『きょうはごめん』と（途中で別の予定に向かいました）」と、伝えた。
なお、回答終了後、同質問は大倉からの発案だったことが判明した。西村は大倉から受けた具体的なアドバイスを語っていたため、大倉も「西村がさすがだなと思いました。1を10くらいにしてくれた」とうれしげ。続けて「深田くんは、きょうはふわふわしてます」とほおをふくらませ、笑いを誘った。
同誌は、ジュニアのプロデュースに携わってきた大倉が編集長として創刊したエンタメマガジン。ジュニアがメインで登場し、大倉独自の視点で選出したラインナップと、ビジュアルにこだわった撮り下ろしが特徴となる。
創刊号の表紙巻頭特集はACEes。裏表紙は関西ジュニア選抜。道枝駿佑、ジュニア時代の絆がつないだコラボ企画には永瀬廉、西畑大吾、正門良規が登場するなど、STARTO ENTERTAINMENTの先輩アーティストも参加。大倉自ら登場する特集では菊池風磨をゲストに迎え、対談企画を行った。
創刊を記念し、あす10日から11月30日までの期間、東京・ラフォーレミュージアム原宿にて写真展を開催する。
