「その服どこの？」→ 実は【ユニクロ】なんです！ 大人がゲットしたい♡「本命スカート」

コーデの印象を左右するボトムス選び。品があるのにちゃんと可愛い--そんなバランスを作るなら、【ユニクロ】のスカートが狙い目かも。ふんわりニットやプリーツデザインが醸すやわらかな質感が、大人っぽい着こなしを引き立ててくれます。お値段以上のクオリティで、「その服どこの？」って聞かれるかも！？

ふわふわ感が季節にぴったりな3Dニットスカート

【ユニクロ】「3Dスフレヤーンスカート」\3,990（税込）

「ふんわりとしたやわらかな肌ざわり」と公式サイトで紹介される、スフレヤーンのニットスカート。縫い目のない3Dニットだから、ニット特有のチクチク感や、縫い目のあたりが気になる人にもおすすめしたい1枚です。温かみのある見た目でありつつも、形はナロースカート型でスッキリまとまるのが◎ 上品コーデに、柔らかなニュアンスと季節感をプラスしたい時にぴったりです。

クラシカルな可愛さを楽しめるプリーツスカート

【ユニクロ】「ワイドプリーツミディスカート」\3,990（税込）

クラシカルな雰囲気が魅力のワイドプリーツスカート。ミディ丈でバランスがとりやすく、ブラウスで甘めに、ジャケットでスタイリッシュにと幅広い着こなしを楽しめそうです。腰まわりがステッチで抑えられているから、シルエットが広がりすぎないのも嬉しいポイント。上品な見た目とは裏腹に、ウエストゴムや縦横に伸びる2WAYストレッチ素材など、穿きやすさにもこだわりを感じる1枚です。

