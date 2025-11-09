お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が９日放送され、日本維新の会の藤田文武共同代表がしんぶん赤旗で公金還流疑惑を報じられた件を取り上げた。

コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は維新創設者としての立場から藤田氏に苦言を呈してきたが、この日、同局報道局解説委員の後藤俊広氏に「かなり厳しいことを言っている背景には維新の大阪と国会議員、東京の摩擦があると聞いています。地元の大阪の方の意見を代弁してるっていう部分は？」と聞かれると「大阪と東京の摩擦と言うよりも僕と維新の摩擦じゃないですか。維新のメンバー、僕のことを本当、『あいつだけは日本から放り出せ！』くらいに怒り狂ってますから」と発言。

「僕は今、メディア側の立場なので維新であろうが、どこの政党であろうが…。今回の件では吉村（洋文代表）さんにも藤田さんにも一切、連絡したらおかしくなっちゃうからね。僕はメディアからおかしい、おかしいと言い続けます」と続けていた。