スケートボードで２１年東京五輪、２４年パリ五輪で２大会連続金メダルを獲得した堀米雄斗（三井住友ＤＳアセットマネジメント）が９日、自身の故郷である東京・江東区内で行われた小中学生向けのスケートボード大会「江東×相模原ミライスケーターＣＵＰ」に参加し、「（将来は）みんなと一緒に滑れることを楽しみにしている」と金の卵たちにエールを送った。

イベントにはスケートボードでパリ五輪金メダリストの現役高校生・吉沢恋（ここ、ＡＣＴ ＳＢ ＳＴＯＲＥ）も参加。堀米の地元、江東区の大久保ともか区長が両選手がパリ五輪で金メダルを獲得したことを契機に、吉沢の地元、神奈川・相模原市の本村賢太郎市長に本大会の開催を提案し、実現に至った。本来なら、子どもたちの滑りを見て両選手が講評を行う予定だったが、雨のため大会が中止に。屋内でトークショーのみ開催された。

質問コーナーでは、子どもたちから絶えず質問が飛んだ。「緊張したときに気持ちを落ち着かせる方法は？」と聞かれると、堀米は「緊張しないことは絶対にないけど、いい方向に持っていけるよう日頃から準備するしかないと思いながら、スケボーをしている」と回答。また、「大会でフルメイク（技を全て成功）させる方法は？」と聞かれると「常にフルメイクする意識でいるが、起きてしまう失敗はどうしようもない。そこを次につなげられるように」と答え、トップスケーターからのアドバイスに少年少女たちは興味津々だった。

トークショーの最後には、じゃんけん大会を実施。勝った子には両選手の直筆サインが手に入るが、堀米が１度のじゃんけんで２０人弱全員に勝ってしまい、やり直しに。思わぬ出来事に会場は笑いにつつまれた。

本イベントは来年も堀米、吉沢出席のもと相模原市の小山公園ニュースポーツ広場にて開催する予定。