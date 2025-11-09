「フラガリアメモリーズ」初のゲーム化 サンリオが贈る騎士道ファンタジープロジェクト
サンリオは、物語と音楽で結ばれた騎士道ファンタジー「フラガリアメモリーズ」のメディアミックスプロジェクトとして、初のスマートフォン向けゲーム『フラガリアメモリーズColor of Wishes（カラーオブウィッシィズ）』を制作することを発表した。あわせて、特報映像が公開された。
【画像】初のキャストライブ『フラガリアメモリーズCAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜』
「フラガリアメモリーズ」は、様々なメディアを横断してサンリオが贈るプロジェクト。主(ロード)であるハローキティの願いに応え、ハルリットは冒険の旅に出た。純真と愛と友情に満ちたフラガリアワールドを脅かす、謎の存在シーズ。不安が広がる中、赤・青・黒の3つの大陸では、それぞれの主を守るべく、フラガリアの騎士たちが独自に動き始めていた。ハローキティたちを守るフラガリアの「騎士道」を描く物語。
ゲームに関する続報は、2026年以降随時発表される。
また、フラガリアメモリーズの声優キャスト13人がメインで歌唱パフォーマンスする初のライブイベント『フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜（ルミナスモーメンツ）』が、2026年8月9日に東京・文京シビックホールで開催される。
さらに、10月30日に開幕したボイスドラマ新章「ロストキティ編」のテーマ楽曲「Moment Horizon（モーメントホライゾン）」のミュージックビデオ（MV）がきょう9日、「フラガリアメモリーズ」公式YouTubeチャンネルにて公開された。MVでは、3DCGを使用した映像美の中で、疾走感あふれる楽曲をハローキティのフラガリア“ハルリット”、シナモロールのフラガリア“シエロモート”、バッドばつ丸のフラガリア“バドバルマ”の3人のフラガリアたちが歌い踊る。
■「フラガリアメモリーズCAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜」
▼出演者
ハルリット役 梶原岳人、メロルド役 林勇、ロマリシュ役 土岐隼一、リミチャ役 日向朔公、クロード役 坂田将吾、クラークステラ役 三上瑛士、ルタールステラ役 榊原優希、ミュンナ役 徳留慎乃佑、バドバルマ役 武内駿輔、チャコ役 小笠原仁、タッサム役 村瀬歩、ハンギョン役 松岡洋平、ピケロ役 町本成史
【画像】初のキャストライブ『フラガリアメモリーズCAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜』
「フラガリアメモリーズ」は、様々なメディアを横断してサンリオが贈るプロジェクト。主(ロード)であるハローキティの願いに応え、ハルリットは冒険の旅に出た。純真と愛と友情に満ちたフラガリアワールドを脅かす、謎の存在シーズ。不安が広がる中、赤・青・黒の3つの大陸では、それぞれの主を守るべく、フラガリアの騎士たちが独自に動き始めていた。ハローキティたちを守るフラガリアの「騎士道」を描く物語。
また、フラガリアメモリーズの声優キャスト13人がメインで歌唱パフォーマンスする初のライブイベント『フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜（ルミナスモーメンツ）』が、2026年8月9日に東京・文京シビックホールで開催される。
さらに、10月30日に開幕したボイスドラマ新章「ロストキティ編」のテーマ楽曲「Moment Horizon（モーメントホライゾン）」のミュージックビデオ（MV）がきょう9日、「フラガリアメモリーズ」公式YouTubeチャンネルにて公開された。MVでは、3DCGを使用した映像美の中で、疾走感あふれる楽曲をハローキティのフラガリア“ハルリット”、シナモロールのフラガリア“シエロモート”、バッドばつ丸のフラガリア“バドバルマ”の3人のフラガリアたちが歌い踊る。
■「フラガリアメモリーズCAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜」
▼出演者
ハルリット役 梶原岳人、メロルド役 林勇、ロマリシュ役 土岐隼一、リミチャ役 日向朔公、クロード役 坂田将吾、クラークステラ役 三上瑛士、ルタールステラ役 榊原優希、ミュンナ役 徳留慎乃佑、バドバルマ役 武内駿輔、チャコ役 小笠原仁、タッサム役 村瀬歩、ハンギョン役 松岡洋平、ピケロ役 町本成史