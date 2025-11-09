プレミアリーグ第11節ではホームのエティハド・スタジアムにリヴァプールを迎えるマンチェスター・シティ。リーグ上位同士の対戦であり、首位アーセナルとの差を縮めるためにも勝ちたいゲームとなる。



このゲームでは近年のライバルとの対戦ということもあって、ベストメンバーで試合に臨みたいが、『Manchester Evening News』によると、シティの主軸であるロドリが試合に出られるかは微妙な状態だという。





スペインの強豪アトレティコ・マドリードから加入し、その後はシティのアンカーとして素晴らしいパフォーマンスを披露して2024年度にはバロンドールにも選ばれているロドリ。存在感は絶対的なものだったが、昨季の序盤に行われたアーセナル戦で膝を負傷。シーズンアウトの大怪我となり、今季ようやく復帰してプレイタイムを増やしている。しかし、長期的な離脱ということもあってコンディションは以前の状態に届いておらず、第8節エヴァートン戦、第9節アストン・ヴィラ戦はベンチ外だった。同メディアではシティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督がロドリの状態に言及した。「明日(リヴァプール戦)はどうなるかわからないが、リスクを冒すつもりはない。彼(ロドリ)は体調とコンディションを整え、試合でレベルの高い要求をこなせるようになるまで待たなければならない」「我々は彼を必要としているが、まだ11月だ。ニコは今、重要な選手になりつつあるが、彼の復帰も切望している」ロドリの負傷もあり、昨季の冬の移籍市場でポルトからニコ・ゴンザレスを獲得したシティ。当初は出番を与えられず、移籍の可能性まで浮上したが、今季はロドリの代役を完璧にこなしている。ロドリを休ませられる条件は整っているが、ペップ監督はリヴァプール戦でロドリを使ってくるのだろうか。