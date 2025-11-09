【GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ユニコーンガンダム -STORE LIMITED EDITION-】 11月14日発売 価格：27,500円 魂ストア販売商品

11月14日より秋葉原にて開催される「TAMASHII NATION 2025」の開催と同事に発売されるストア限定アイテム「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ユニコーンガンダム -STORE LIMITED EDITION-」のサンプルがTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示中だ。

「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ユニコーンガンダム -STORE LIMITED EDITION-」。11月14日発売。価格は27,500円。魂ストア販売商品

メカデザイナー・カトキハジメ氏がプロデュースするアクションフィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE」（GFFMC）シリーズで2010年に発売された「ユニコーンガンダム」。カトキ氏の監修によるプロポーションのリファインやオリジナルのマーキング、ダイキャストを内蔵した重量感と堅牢さを備えた完成度の高い造形、そして変形ギミックなどで大きな話題となった。

「GFFMC ユニコーンガンダム」を新たな仕様で商品化

今回ストア限定アイテムとして発売されるのはその新規カラーリングバージョンで、カトキ氏のこだわりと造形が詰まった商品仕様はそのままに、新たな形で販売される。オリジナルの商品との具体的な違いは明かされていないが、展示されたサンプルを見る限りは、全体的にマットな仕上げになっているようだ。

GFFMCシリーズならではの仕上げやマーキングはもちろん商品に反映している

露出したサイコ・フレームは光沢のあるクリアパーツで再現

武装はビーム・マグナム、ハイパー・バズーカ、ビーム・サーベル、シールドなどが付属。専用台座にはユニコーンガンダムのイメージに合わせたレッドメタリックの文字が添えられている。

もちろんデストロイモードとユニコーンモードへの変形も可能だ

写真にはないが各種武装も付属している

11月14日の発売分は、残念ながら事前抽選の申し込みは終了している。イベント限定ではないので、今後の生産予定にも注目してほしい。

