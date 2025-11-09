◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 最終日（９日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止になり、５４ホールの短縮競技になった。杉浦悠太（フリー）が通算１３アンダーで今季初優勝を手にした。昨年の日本プロ選手権以来となる通算３勝目。来年日本で開催される米ツアー「ベイカレントクラシック」の出場資格を獲得した。

２２歳のルーキー、福住修（ゴルフ５）は自己最高の２位で大会を終えた。「最終日にプレーできなかったことはすごく残念だけど、次につなげられたいう点は良かった」と笑みを浮かべた。前週のフォーティネット・プレーヤーズ・カップで８位に入り、「前週大会トップ１０」のカテゴリーで今大会へ。再びトップ１０入りを決め、次週の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ（１３〜１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ）切符をつかんだ。「なんとか首の皮一枚で来週も出場できるので、今週の最終日がなくなった悔しい思いを来週にぶつけたい」。同コースで開催された昨年のアジアアマチュア選手権は８位。プロとして、御殿場に帰る。

短縮競技になったため加算賞金は７５％（主催者の厚意により支払いは全額）になり、２位は４３８万円。今季獲得賞金を１０９３万円とし、来季シード獲得へ大きく前進した。「ここまでつないで来られてシードも見える位置にいるので、来週もトップ１０を目指して頑張りたい」と意気込んだ。