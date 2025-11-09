歌手和田アキ子（75）が9日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。スタジオに巨大な和田アキ子の壁画が登場して、本人や出演者全員がざわめいた。

番組冒頭で、峰竜太が「今日からですね、番組40周年で作成したアッコさんの壁画がほらっ、スタジオのセットに組み込まれています」と叫んだ。カメラがスタジオ左隅に設置した和田がサムアップする「おまかせポーズ」をとりながら笑顔で正面を向いている絵になった壁画を公開した。

和田は「ありがたい、うれしいね」と喜びを声にして、すぐ隣の出川哲朗に「どう、アッコが2人いる、って感じは？」と問いかけた。出川は「これ出したあとに『実物大ですね』ってボケを何人もしたのが恥ずかしくて」とカンニング竹山隆範をのぞき見しながら返した。出演者からは笑いが起こり和田は「みんなお笑いの人って、同じこと言うね」と断ってから「テレビのご覧のみなさま、これわかりづらいですけど、実物大です」と出川のコメントにボケで返していた。

峰は「これからね、毎週こうなってますので、よろしくお願いしまーす」と来年3月の番組終了まで、生放送のスタジオに設置されると話した。

「アッコにおまかせ！」では前回放送の2日、和田が来年3月で番組を終了すると生放送で伝えていた。