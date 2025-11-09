【METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius】 11月14日発売 価格：35,200円 【S.H.Figuarts 綾波レイ】 11月14日発売 価格：8,800円

今年TV放映30周年を迎えた「新世紀エヴァンゲリオン」。それを記念する2アイテムが11月14日に発売される。そのサンプルがTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示中だ。

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示中の「新世紀エヴァンゲリオン」関連アイテム

一つは「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」。発売済みの「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機」に巨大な「ガイウスの槍」を装備させた30周年記念アイテムで、付属の台座にはそのロゴが輝いている。商品の目玉となるガイウスの槍は、全長約370mmという本商品オリジナルの武装で、3色の色が複数のパーツと塗装で表現されている。

「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」。11月14日発売。価格は35,200円

巨大なガイウスの槍。造形の細かい部分まで作り込まれている

エヴァ初号機は、この「METAL BUILD」シリーズのために、メカデザイナーの山下いくと氏がデザインしたもので、一部内容を変更した「-STORE LIMITED EDITION-」も魂ストア各店舗で販売中だ。

エヴァ初号機はマットなカラーの仕上げた

「エヴァ」30周年のマーキングが入った台座

こちらは魂ストア限定商品の「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 -STORE LIMITED EDITION-」

もう一方の「S.H.Figuarts 綾波レイ」は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」のレイをプラグスーツ姿でアクションフィギュア化したもの。柔らかなポージングを行うために、独自の可動構造で設計され、魅力的なシルエットを生かしたまま、写真のような柔らかなポーズを取ることが可能だ。その顔もこれまでフィギュア化されたレイよりもかなり大人っぽいイメージで、劇中のシーンを再現する交換用表情パーツが6種類付属。また彼女が搭乗するエヴァ0号機をイメージしたクリアイエローの専用台座も同梱される。

「S.H.Figuarts 綾波レイ」。11月14日発売。価格は8,800円

透き通るような白い肌と赤い瞳、そして髪型を再現

美しいプロポーションを崩さない関節構造で設計されている

専用台座は発売済みの「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」と同じ六角のハニカム形状をしている

共に一般店頭販売商品で「S.H.Figuarts 綾波レイ」は、その発売日に開催される「TAMASHII NATION 2025」のSHOP ZONE（TAMASHII NATIONS STORE TOKYO）でも販売される予定だが、「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」はCLUB TAMASHII MEMBERS スカイステージ以上の会員向け抽選販売とななる。抽選は12月4日からとなるので、詳しくはCLUB TAMASHII MEMBERSの公式サイトを参照いただきたい。

