子どもの習い事や体験にお金をかけたい私。ママ友との“価値観の違い”に、モヤモヤ【ママリ】
ママ友との金銭感覚の違い、今後の付き合いに影響は？
ママ友と金銭感覚や収入の差で付き合いにくなりますか？
金銭感覚というか、子供の教育や経験にはお金をかけたい気持ちがある家庭とそこまで積極的にはお金かけたくない家庭だとママ友として付き合いにくいですかね…
もちろん収入の差もありきです。
我が家はどちらかというと前者で習い事や教育、経験にはお金かけてあげたい派です。世帯年収1000万以上で田舎の中では多分稼ぎは良い方だと思います。
最近仲良くなった同じ学年のママ友達は子供に習い事させてなかったり、2～3万くらいの夏休み1泊体験に次回一緒に参加を誘ったら「高過ぎる～ウチは無理だわ」て皆んなに断られました。
もちろんお金かけずに一緒に遊んだりも出来るのですが、やはりその辺りの考え方や求めてるものに差を感じると溝ができてうまく付き合えなくなるかなぁと思いましたが、どうでしょうか。
話してたら楽しいし子供の事を相談とか気軽に出来る仲ではあります。
仲の良いママ友とはできるなら長く付き合いたいですよね。投稿者さんもそんなママ友と出会えて良かったと思ったものの、子どもの習いごとや体験学習にお金をかけないママ友がいることに気づき、価値観の違いを感じたそう。
子どもの相談など気軽に話せる良いママ友だと思っていても、相手との金銭感覚に違いがあると改めて気づいた投稿者さん。今後もできればうまく付き合いたいと思う一方で、子どもへのお金のかけ方の違いで溝ができたり関係が崩れるのではないかと心配があるようです。
ママ友との付き合いにさまざまな意見が
この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。
その中に「金銭感覚が違っても付き合いはできます」というコメントがありました。
差があったとしても、ママ友としても付き合いはできると思いますよ！
ただ、お金のかかるお誘いなどが頻繁にあると付き合いがしんどくなってしまうかもしれません😥
付き合いを続けたいのであれば、1度誘って断られたママ友にはもうお金のかかるお誘い系は避ける方向で付き合えばいいのかな、と思いますが！
もしくは同じような価値観のママ友を探すかですね。
お金のかかる誘いを避けるようにすれば、金銭感覚に差があってもママ友との付き合いはできるという意見がありました。相手に合わせてお金のかからないお誘いをしたり、一度断られた相手には同じ誘いをしないでおくと付き合いが続くのではないでしょうか。さらには価値観が同じ人を探すのもいいでしょうね。
この他に「稼ぎが少なくても付き合いづらいとは思わない」というコメントがありました。
うちは稼ぎが少ない側なのですが、付き合いづらいなとか距離置きたいなとかは思ったことないです😌
色々誘われる度に断ってるのに、懲りずに何万もするイベントとかに誘われたらちょっと嫌ですけどね😂笑
というか、基本的に子ども同士の遊びでお金かけることってそんなにないし、お金がかかるイベントに誘うことも誘われたこともそんなにないです💦
私も子どもには沢山経験をさせてあげたい派ですが、習い事や体験にお金をかければいいわけでもないですし、お金をかけなくてもできる事ってたくさんあります😊
習い事をさせてないからと言って教育を蔑ろにしてるわけでもないし…… もし、相手に対してそう思ってしまうのなら多分価値観があわないし、いつかほころびが出るだろうなーって思います😅
収入が少なくてもママ友との付き合いが嫌だと思ったことがないという意見がありました。それでも何度もお金のかかるお誘いを受けたら距離を置くかもしないとも思ったそう。子どもにお金をかけるか、かけないかはその家庭それぞれが決めることなので、その点をのぞけばママ友との付き合いに何の支障もないのでしょうね。
金銭感覚に違いがあっても、ママ友とはうまく付き合える
仲良くなったママ友と金銭感覚が違っていても、気が合う相手なら付き合いを続けていけるのではないかと思います。子どもの教育方針はその家庭でそれぞれ違うものですし、そこにお金をかける人とかけない人がいるのは当然のこと。
投稿者さん自身がママ友との価値観の違いを気にしなければ、関係が崩れることはないのでしょう。何よりも相手への気づかいを忘れないでいれば、ママ友とも長く付き合っていけるのではないでしょうか。
イラスト：きさらぎ
記事作成: akino
